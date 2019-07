WWE, Rollins: "Io sono migliore di Brock Lesnar"

Seth Rollins è una delle superstar più note dell'universo WWE. In attesa di vederlo all'opera al prossimo PPV Summer Slam (11 agosto, Toronto), il due volte WWE World Heavyweight Champion e anche Universal Champion si è concesso a Sportal.it.

Quando e perchè hai scelto di diventare un wrestler?

“Ho lavorato per anni nelle Indies. Mi dedico a questa disciplina sportiva da quando avevo nove anni. La pressione che c’è in WWE non si trova da nessuna parte, è per questo che ho scelto di diventare un wrestler. Questo è il miglior pro-wrestling che esiste al mondo, non ci sono discussioni. Qui apprezzo i talenti, la voglia di emergere e di fare. Abbiamo una pressione addosso che ci stimola molto”.

Quale è il tuo dream match, l’incontro che sogni da sempre?

“Sono cresciuto idolatrando Shawn Michaels, lo adoravo sul ring, lo amavo al microfono. Se dovesse tornare, credo che Shawn Michaels vs Seth Rollins sarebbe un potenziale dream match per molti, forse per tutti”.

Il miglior momento e il peggior momento della tua carriera in WWE?

“Battere Brock Lesnar è qualcosa di super speciale. Per me ha significato tantissimo. Non molti possono dire di esserci riusciti. Sconfiggere Lesnar per il titolo Universal Champion, a WM 35, rappresenta il picco della mia carriera. Io sono migliore di Brock. Lui è più grosso e più forte, ma io sono un wrestler più completo”.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 10:53