Xavi osserva un Barcellona nei guai: da 0-3 a 3-3, Ansu Fati KO

06-11-2021 19:17

Dovrà sperare che l’aura da fuoriclasse eterno alla sua figura basti per rialzare un Barcellona in difficoltà su più aspetti. Xavi è divenuto ufficialmente il tecnico blaugrana nella giornata di ieri e guiderà la squadra nei prossimi giorni. Per la sfida contro il Celta Vigo l’ultima partita di Sergi, che allontana ulteriormente i blaugrana dalle posizioni di testa.

In vantaggio per 3-0, infatti, il Barcellona si è fatto rimontare, subendo tre reti e dicendo addio ad un successo che sarebbe stato essenziale per rialzare la testa. Un solo punto che accontenta solo i padroni di casa, mentre Xavi dovrà rimboccarsi le maniche ulteriormente da qui in avanti.

Sembra utopia la possibilità di lottare per vincere il campionato nel 2021/2022, visti i sette punti di distanza dalla testa, che probabilmente saranno dieci in virtù delle gare che Real Madrid, Siviglia e soci devono ancora disputare. Primo obiettivo, la qualificazione alla Champions.

Il Barcellona non se la passa bene per problemi economici, ma non solo. Nei primi tre mesi stagionali Koeman prima, Sergi poi e dunque Xavi affrontano una lunga serie di k.o: contro il Celta Vigo mancavano Piquè, Dembelè, Pedri, Neto, Dest, Braithwaite, Wague, Sergi Roberto e Aguero. A loro si aggiunge anche Ansu Fati.

Durante la gara contro il Celta, dopo aver segnato il vantaggio, Ansu Fati è stato infatti costretto a lasciare il campo poco prima dell’intervallo causa problema muscolare. Appena tornato da un k.o al ginocchio, il Barcellona sa di non poter premere sull’acceleratore riguardo il suo infortunio per non peggiorare la situazione, ma allo stesso tempo deve già fare i conti con praticamente tutto l’attacco fuori.

Il ginocchio dolorante in questo autunno non è quello che ha lasciato Ansu Fati fuori per un anno nella passata stagione, mentre stavolta è il bicipite femorale ad aver causato l’uscita dal campo del talento spagnolo. Insomma, per Xavi piove sul bagnato.

La sosta delle Nazionali arriva però nel momento giusto per il nuovo tecnico del Barcellona, che avrà la possibilità di lavorare con la squadra senza, troppa, fretta. Gran parte della rosa sarà comunque convocata in Nazionale, limitando la prima impronta che Xavi potrà dare al suo vecchio amore calcistico.

