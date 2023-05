Il tecnico dei blaugrana: "Il rinnovo non sarà un problema"

19-05-2023 21:04

Il tecnico del Barcellona Xavi in conferenza stampa ha parlato della questione del rinnovo di contratto: “Non sarà un problema e non è la priorità adesso. Ho un anno di contratto, non sarò mai un problema per il Barça nonostante abbia letto il contrario. Vorrei restare qui per il resto della mia vita”.

Xavi ha appena vinto la Liga: ” Contano risultati e prestazioni. Questa stagione ha dato i primi frutti, possiamo fare cose ancora più grandi”, ha spiegato l’ex centrocampista.