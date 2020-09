MotoGp: Yamaha, Jarvis spiega i problemi al motore

Il boss della Yamaha Lin Jarvis in una intervista a MotoGp.com ha ammesso i problemi al motore: “Abbiamo cercato di capire come risolverli, da un lato c’è la parte meccanica del motore che non si può cambiare, ma ci sono altre cose che si possono sviluppare ulteriormente, come l’elettronica, lo scarico, i sistemi di gestione. Non sono preoccupato di dover utilizzare lo stesso motore anche il prossimo anno, perché il problema è limitato a un lotto specifico di valvole. Per questo, sono fiducioso che le valvole che stiamo usando ora non soffrano dello stesso problema”.

Nonostante le difficoltà la Yamaha è ora in un’ottima posizione nel Mondiale: “Non credo che stiamo andando così male, quindi non si può dire che sia una brutta stagione. Penso però che, come team, abbiamo perso molte opportunità nonostante tutti i nostri piloti siano in lotta per il campionato. Abbiamo sicuramente molte più possibilità rispetto agli anni precedenti, dominati da Marquez”.

OMNISPORT | 24-09-2020 15:54