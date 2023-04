Yamaha, Razgatlioglu scende in pista a Jerez

Il turco sogna la MotoGP, oggi e domani partecipa ai test per i collaudatori sulla M1.

10-04-2023 23:54

Oggi e domani i collaudatori di Aprilia, Honda e KTM sono impegnati a Jerez per i test MotoGP e questa è una occasione speciale per Toprak Razgatlioglu, il campione della SBK 2021 che ha messo qualche giorno fa in discussione il suo rapporto con la Yamaha ai microfoni di ‘Speedweek’: “Vorrei correre in MotoGP nel 2024. Sarà la mia ultima occasione: sono un pilota Yamaha, ho le possibilità migliori con questo marchio. Vorrei correre nel team ufficiale, altrimenti dovrà cambiare squadra; non voglio diventare il primo pilota turco in top class, ma correre in modo competitivo”.

E’ la seconda volta in MotoGp, almeno a livello di test, per il centauro Yamaha, dopo un infelice (perché bagnato) test in quel di Aragon un anno fa: la sfida tra lui e Jorge Martin, un altro che potrebbe prendere il posto di Franco Morbidelli, è appena cominciata.