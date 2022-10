Youth League, il Milan vince in Croazia e passa il girone

25-10-2022 17:51

Continua alla grande il cammino dei giovani rossoneri in Youth League, sotto gli occhi del dt Paolo Maldini: il successo in Croazia contro la Dinamo Zagabria vale il superamento del turno e ora lo scontro diretto casalingo contro il Salisburgo determinerà il primo posto, che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale; il 2 novembre i ragazzi di Ignazio Abate, a +3 in classifica sul sodalizio austriaco, avranno a disposizione due risultati su tre per evitare i playoff.

I rossoneri premono subito sull’acceleratore, sfiorando la rete con un colpo di testa targato Stalmach e segnando al 25′ con Longhi, facilitato nell’occasione dal portiere avversario: è un’azione in fotocopia quella che regala il pareggio ai padroni di casa dopo una manciata di minuti, con Sakota lesto a punire il figlio d’arte Lapo Nava. I croati sono ringalluzziti e per poco non ribaltano il punteggio con Brkljaca, prima stoppato sulla linea da Paloschi e poi impreciso nell’esecuzione.

Al rientro dagli spogliatoi il ritmo cala: la mossa vincente è di Abate, che inserisce Scotti poi atterrato in area. Dal dischetto Alesi si mostra concentrato, portiere da una parte e palla dall’altra ed è 1 a 2, è qualificazione.