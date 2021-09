Zaccheroni: "La Juve fatica in tutti i reparti"

Alberto Zaccheroni in un’intervista a Radio Punto Nuovo ha parlato di Juve-Milan: “Fuor di dubbio che il Milan è una super squadra in tutti i reparti e sa cambiare pelle a seconda delle situazioni. La Juventus non è ancora una squadra ed il labiale di Chiellini dimostra come sia in fase di costruzione e faccia fatica in tutti i reparti”.

Zaccheroni esamina nel dettaglio le difficoltà bianconere: “I problemi in attacco e in difesa sono legati al centrocampo che non è omogeneo, non hanno ancora trovato la quadra in mezzo al campo. Stiamo vedendo lo stesso problema dello scorso anno. Dybala? Deve giocare vicino alla porta dove può fare la differenza, nella prima gestione di Allegri quando usciva Dybala poteva entrare Morata, ora c’è solo Morata che può giocare vicino a Dybala. Manca un uomo che può giocare davvero accanto a Dybala”.

OMNISPORT | 17-09-2021 16:09