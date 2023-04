Zaffaroni vede la luce in fondo al tunnel, ma predica calma

Il tecnico scaligero esulta: "I ragazzi hanno limitato il Bologna e sfruttato le occasioni, non è facile giocare sempre sotto pressione".

21-04-2023 23:54

I 21 punti racimolati da quando siede sulla panchina del Verona sono un bottino di tutto rispetto, e così l’aver agganciato, pur se i gialloblu sono in svantaggio negli scontri diretti, lo Spezia. sono fiori all’occhiello di Marco Zaffaroni, che non può ancora festeggiare: “Il mio motto è equilibrio, affrontavamo una squadra che esprime un bel calcio e che ha doti tecniche; li abbiamo contenuti con attenzione, riducendo gli spazi e il possesso palla. I ragazzi sono stati molto bravi, finalizzando le occasioni che ci sono capitate. E’ giusto festeggiare, ma da domani dovremo lavorare sodo, la salvezza è ancora lontana. Thiago Motta ci accusa di anti-calcio? Il Verona ha seguito lo spartito alla perfezione, i tre punti sono meritati. Non è facile continuare a giocare sotto pressione, è un aspetto che va tenuto in considerazione”.