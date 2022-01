Zakaria è della Juventus: "Ho lo stesso Dna della squadra"

31-01-2022 21:13

La Juventus piazza il colpo nel reparto di mezzo: è ufficiale l’arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Mönchengladbach.

I bianconeri hanno formalizzato l’operazione per il centrocampista svizzero che sbarca all’ombra della Mole dopo aver trascorso quattro stagioni e mezzo sul palcoscenico della Bundesliga.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni , pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 4,1 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026”.

Sbarcato in quel di Torino nella notte tra domenica e lunedì, il calciatore elvetico, che in carriera ha giocato anche con Servette e Young Boys, ha sostenuto le visite mediche presso il J|medical nella giornata di lunedì 31 gennaio, ossia quella valevole per l’ultimo giorno di calciomercato invernale.

Zakaria indosserà la maglia numero 28 e verrà presentato a stampa e tifosi mercoledì 2 febbraio alle 14 presso l’Allianz Stadium.

Queste le prime parole da bianconero rilasciate al sito ufficiale del club: “Firmare per la Juventus è stato qualcosa di eccezionale per me. Devo ancora rendermene conto. È un grandissimo club, sono molto onorato di farne parte. Recuperare palloni è una delle mie qualità, sono un giocatore dinamico, la mia mentalità è quella di vincere sempre e so che è la stessa del club. Ho scelto il numero 28 perché l’ho già avuto a inizio carriera al Servette e allo Young Boys. Ai tifosi dico che potranno vedere un giocatore combattivo che darà il massimo per aiutare la squadra a vincere tanti titoli”.

