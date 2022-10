07-10-2022 11:52

Tuttosport ha pubblicato un’intervista esclusiva a Gianluca Zambrotta, ex di Milan e Juventus, in vista della supersfida di domani: “Il Milan in campionato non sta deludendo: non è in testa alla classifica, ok, sta a meno tre dal Napoli e dall’Atalanta, ma basta un passo falso di quelle che stanno davanti e recupera. A parte l’ultima parentesi in Champions, l’ho visto bene in questo inizio di stagione considerando anche il fatto che ha dovuto e deve fare i conti con diversi infortuni. Invece per la Juventus è diverso. Prima del buon successo contro il Bologna ha faticato parecchio. È partita molto, ma molto in difficoltà. Anche se io penso che Allegri meriti fiducia: non ha mai avuto i giocatori che lui e la società hanno scelto per far fare il salto di qualità al gruppo, dunque bisognerà aspettare i ritorni eccellenti per dare un giudizio. S’è visto contro il Maccabi quanto può incidere Di Maria, e lui finora c’è stato poco. E torneranno Pogba e Chiesa: solo dopo questi recuperi si potranno fare le valutazioni del caso e dare opinioni sul fatto che Allegri abbia lavorato bene o male”.