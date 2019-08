Zampini: Arbitri? Campionato sospeso e Juve deferita

Prima giornata con sole due partite e prime polemiche arbitrali: c’era da scommetterci, specialmente se in campo sono scese due delle pretendenti allo scudetto. Hanno vinto sia la Juventus, non senza sofferenze, a Parma e sia il Napoli tra tante discussioni e dopo una gara pirotecnica con la Fiorentina ma a far discutere sono state le decisioni di Maresca al Tardini e di Massa al Franchi e soprattutto la mancata uniformità nell’uso della Var,

IL TWEET – Un gol a Ronaldo è stato annullato con l’occhio elettronico anche se a tutti sembrava regolare mentre agli azzurri è stato concesso un rigore generoso per quello che sembrava più una simulazione che un fallo su Mertens. Nel caso del belga la Var non è intervenuta e le polemiche sono state roventi. Massimo Zampini, giornalista di juventibus e volto noto di Tiki Taka, è scatenato e provoca su twitter: “Annullate al Napoli il gol di Ronaldo, date alla Juve questo rigore e il campionato è già sospeso alla prima giornata con Juve deferita da Pecoraro in nottata”.

LE REAZIONI – Sul fronte bianconero commenti a senso unico sui social: “Vergognoso infatti. Doveva essere espulso Mertens…” o anche: “Dovrebbe essere squalificato per simulazione come lo fu Krasic qualche anno fa! Oppure le regole per certi colori non valgono…” o ancora: “La cosa grave, oltre al mancato intervento del VAR, è che questo episodio dimostra che gli arbitri non studiano: ormai dovrebbero saperlo che Mertens si butta, invece continuano a cascarci come nulla fosse…”. La rabbia è tanta: “Tranquillo.. Nessuno si ricorderà di questi episodi…. attendono tutti il primo errore pro Juve… e lì si scatenerà l l’inferno” e infine: “Ci sta l’ironia, ma rimane la rabbia. Considerando l’incertezza dello strumento tecnologico è impossibile stabilire che Ronaldo fosse in fuorigioco. Il rigore al Napoli è assurdo. Meglio togliere il Var, è inaccettabile”.

