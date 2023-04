Inter, Zanetti: “La questione è di testa”

Javier Zanetti, come riportato da Repubblica.it, parla del Benfica: “Una gara che determinerà anche il futuro, l’Inter è forte ma il rendimento è inaccettabile”

17-04-2023 19:36

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ex stella argentina dei nerazzurri, come riportato da Repubblica.it, a margine del torneo giovanile ‘Manlio Selis, ha parlato della situazione che i ragazzi di Simone Inzaghi stanno vivendo.

Le parole di Zanetti: “L’Inter è forte, rendimento inaccettabile. Ma la squadra è con Inzaghi”. A ridosso della gara di ritorno dei quarti di Champion League, l’argentino ha parlato della prossima sfida in programma contro il Benfica: “Una gara che determinerà anche il futuro. La questione è di testa, non so spiegarmi la differenza di resa tra campionato e coppe”. In chiusura un commento sull’attaccante belga Romelu Lukaku: “Paga ancora il suo infortunio”.