Zanetti rammaricato: "Dopo il raddoppio siamo usciti dal campo".

21-10-2022 23:59

Paolo Zanetti non apprezza la ‘rotondità’ del risultato che premia al 90′ la Juventus e striglia i suoi, protagonisti a sprazzi però di buone cose: “Abbiamo tenuto testa alla Juventus per 50′-60′, giocando il nostro tipo di calcio. Facciamo fatica a essere pericolosi contro una squadra che si è difesa bene, anche se le nostre occasioni le abbiamo in fondo avute. Purtroppo siamo qui a commentare un 4-0 dopo aver preso il raddoppio su palla inattiva e quel gol ci ha tagliato le gambe. Siamo usciti dal campo e questo non deve accadere, perchè rischi di subire passivi ancora maggiori. Ci portiamo a casa quest’esperienza e se deve accadere meglio che accada contro la Juventus piuttosto che con una concorrente”.

La concentrazione richiesta per l’intera partita è il modo per non accostare i propri ‘gioielli’ alle grandi squadre: “Non mi va di parlare dei singoli. Non è il caso di elevare qualche giocatore sui compagni perché siamo tutti responsabili di una partita che non ci ha visto giocare da Empoli l’ultima parte della ripresa. Questo risultato deve farci crescere, dobbiamo andare a casa con la rabbia”.

Oggetto dell’ultima analisi è la rivale di serata: “E’ stata una Juventus importante. Ha vinto da grande squadra, anche se ci ha lasciato talora il pallino del gioco: se dal punto di vista del palleggio avevamo fatto un po’ meglio, la Juventus è stata cinica e con qualità ne ha approfittato. Ha attraversato un periodo difficile e questo testimonia che anche le grandi possono passare momenti cosi, figuriamoci quelle che lottano per la salvezza”.