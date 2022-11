Zanetti si complimenta con l'Empoli: "Abbiamo dato tutto e concesso poco al Napoli"

08-11-2022 21:12

E’ soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi Paolo Zanetti, che valuta poi l’intero cammino empolese: “Devo fare i complimenti ai miei perché oggi hanno dato tutto, anche in inferiorità numeirca, e questo è sinonimo di grande crescita. Contro la Juventus abbiamo rischiato l’imbarcata, oggi abbiamo giocato alla grande contro una squadra straordinaria. Le mosse vincenti? Abbiamo provato a concedere solo le fasce, gestendo i loro traversoni. Ho optato per due trequartisti, perché senza Destro solo Lammers e Satriano sono prime punte: Bajrami è duttile, poteva avere qualche occasione in transizione. Dal campo il contatto valso il rigore era minimo, ma l’arbitro ha visto così e non si può cambiare; potevamo avere un miglìore bottino in classifica, ma 14 punti non sono pochi. Abbiamo perso solo contro le grandi, vincendo per esempio a Bologna, e possiamo crescere”.