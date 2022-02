Zaniolo alle strette: i tifosi hanno una richiesta speciale per oggi

05-02-2022 10:00

Da quando il ds Pinto ha ammesso di non poter garantire che rimarrà a Roma il prossimo anno, Nicolò Zaniolo è finito nel calderone. Tra i tifosi giallorossi è iniziata a serpeggiare preoccupazione: la paura più grande è che possa ripetersi una storia già vista più volte in passato, quando i pezzi pregiati della Lupa venivano sistematicamente girati al miglior offerente. In questo caso, la prospettiva – dai contorni simili a un incubo – è che Zaniolo possa finire alla Juventus.

Mourinho trattiene Zaniolo: “Resta fino al 2024”

Le parole tranquillizzanti di Mourinho in conferenza stampa hanno allentato un po’ la tensione: “Il mio obiettivo, cosi come quello della Roma, è quello di migliorarci sempre. Finchè io resterò qui i giocatori migliori rimarranno, e di conseguenza Zaniolo resterà in giallorosso almeno fino al 2024″, ha tuonato lo Special One. Ma le smentite nel calcio lasciano il tempo che trovano. Chi non ricorda Commisso giurare e spergiurare alcuni mesi fa che non avrebbe dato Vlahovic alla Juve?

Roma, la richiesta dei tifosi a Zaniolo col Genoa

Oggi intanto si torna in campo e dai social parte una richiesta a Zaniolo per il match contro il Genoa: “Basta con questa storia di Zaniolo alla Juve, voglio che segni e baci la maglia della Roma“, è l’invito di Chia che molti supporter fanno proprio. “Zaniolo logora chi non ce l’ha”, scrive Martina parafrasando Andreotti. “Ha un contratto fino al 2024, lo rispetti”, tuona Daniele. El Mexicano invece se la ride: “La cosa più divertente del teatrino Zaniolo sono i tifosi di Inter, Juve e Milan che scrivono sotto le foto e gli articoli su Zaniolo “vieni da noi”, gli stessi che gli davano del sopravvalutato finito e pippone gossipparo”.

Roma, anche Veretout rischia di andar via?

Ma c’è un’altra questione spinosa nella Roma: è quella che riguarda Jordan Veretout. Il procuratore del centrocampista francese ha sparato altissimo per il rinnovo, chiedendo un adeguamento da 2,7 a 3,5 milioni netti a stagione. A queste cifre la trattativa rischia di saltare e per i tifosi sarebbe un brutto colpo: “Un giorno capiranno che a Roma è meglio non dire…”, sottolinea Yuma. Mentre un tifoso che si ispira a De Rossi sbotta: “Oggi gioca la Roma e sento ancora parlare di Zaniolo, di Veretout…anche basta”.

