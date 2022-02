Zaniolo-Roma, c'è la deadline per il rinnovo: Juventus e Milan in agguato

04-02-2022 11:31

Neppure il tempo di archiviare la sessione di calciomercato invernale e i rumors in vista delle trattative estive sono iniziati a strettissimo giro di posta, “complici” le dichiarazioni di uno dei protagonisti del gennaio di mercato, il direttore generale della Roma Tiago Pinto.

Roma, a rischio la permanenza di Nicolò Zaniolo

Nella conferenza stampa di bilancio di fine mercato, infatti, il dirigente portoghese, protagonista degli innesti di Sergio Oliveira e di Ainsley Maitland-Niles che hanno puntellato l’organico di José Mourinho, non si è sbilanciato circa il futuro in giallorosso di Nicolò Zaniolo, pronunciando parole che hanno virtualmente aperto la corsa all’attaccante esterno della Roma e della nazionale italiana.

Quel “ad oggi non posso dire se Zaniolo giocherà nella Roma nella prossima stagione” ha messo in allarme i tifosi giallorossi, da tempo piuttosto preoccupati circa la possibile partenza di Zaniolo, arrivato nella Capitale nel 2018 nell’operazione che portò all’Inter Radja Nainggolan e subito impostosi tra i giovani più forti e promettenti a livello internazionale con prestazioni d’eccellenza in campionato, in Champions League e con la Nazionale italiana, prima che la sfortuna si abbattesse sul giocatore attraverso una lunga serie di infortuni.

Zaniolo, la Juventus fa sul serio: ci pensano anche Tottenham e Milan

Dopo la doppia lesione del crociato, che l’ha tra l’altro costretto anche a saltare Euro 2020, Zaniolo non è ancora tornato sui livelli di rendimento degli esordi e anche in questa stagione in cui la salute sembra assisterlo Mourinho non è ancora riuscito a trovargli la giusta collocazione tattica. Eppure i club vigili sul rapporto tra Zaniolo e la Roma sono tanti, su tutti la Juventus.

I bianconeri, che seguono Zaniolo da tempi non sospetti, sono alla finestra, pur consapevoli ancora di non poter fare passi ufficiali con l’entourage del giocatore, visto che il contratto di Nicolò scadrà solo nel giugno 2024 e alla luce anche degli ottimi rapporti con la Roma che sconsigliano “sgarbi”.

La quotazione di mercato di Zaniolo al momento si aggira sui 50 milioni e l’ingaggio percepito in giallorosso dall’ex interista è di 1,6 milioni con una robusta base di bonus per arrivare a 2,2 milioni.

Cifre alla portata della Juventus, consapevole comunque della necessità di aumentare in maniera sensiible la parte fissa, ma non solo, visto che anche il Tottenham viene dato molto interessato al talento della Nazionale e anche il Milan starebbe vigliando sulla situazione.

Zanolo, la Roma fissa il vertice entro febbraio

Se ne saprà di più entro la fine di febbraio, visto che i dirigenti della Roma hanno in programma nelle prossime settimane un primo summit con i rappresentanti del gicoatore per fare il punto della situazione. L’incontro potrebbe anche slittare di qualche giorno, ma dovrà sicuramente svolgersi entro la fine della stagione.

Vedersi in estate, infatti, come insegna il caso Vlahovic, potrebbe essere tardi per la Roma a 12 mesi dalla scadenza del contratto del giocatore-simbolo del nuovo corso giallorosso.

OMNISPORT