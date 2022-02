Mercato Juventus: pronto il piano per arrivare a Zaniolo

02-02-2022 12:06

Tre anni fa l’allora direttore sportivo bianconero Fabio Paratici aveva scritto sul suo taccuino il nome di Nicolò Zaniolo tra i possibili obiettivi di mercato della Juventus. Oggi questo nome per la Vecchia Signora torna d’attualità a causa delle parole del general manager della Roma Tiago Pinto, che hanno aperto scenari clamorosi.

Juventus: Zaniolo può essere l’erede di Dybala

Non è un mistero che il 22enne talentuosissimo giallorosso piaccia a tutti, in particolare alla Juve ma anche al Tottenham, guarda caso il club dove Paratici è approdato dopo l’addio ai bianconeri. Ma adesso che nessuno può più negare la rottura con Paulo Dybala, potrebbe essere proprio Zaniolo l’erede dell’attaccante argentino, e con Vlahovic e Federico Chiesa formerebbe un trio d’attacco stellare soprattutto in chiave futura.

Juventus-Zaniolo: in ballo il rinnovo con la Roma e una contropartita tecnica

Si parla di contatti già avvenuti tra la dirigenza bianconera e lo staff del ragazzo ma strapparlo alla Roma non sarà così semplice visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2024. Sarà necessaria, per la cassa, una cessione pesante, probabilmente Matthijs de Ligt, e una contropartita sul tavolo delle trattative che possa interessare il tecnico giallorosso José Mourinho, e in questo caso si parla di Weston McKennie, texano proprio come i Friedkin, i proprietari del club capitolino.

Juventus: le cifre di Zaniolo sono tutt’altro che proibitive

Le porte della Juventus per Zaniolo si spalancherebbero ulteriormente se non dovesse rinnovare il contratto entro la fine del campionato, cosa che sarebbe un bruttissimo segno per la Roma, come insegna la vicenda di Dusan Vlahovic. Inoltre il valore del suo cartellino, a causa dei ripetuti infortuni, è sceso dagli 80 milioni di due anni fa ai 40-50 attuali e il suo stipendio annuo è attorno ai 2,6 milioni di euro.

Cifre non certo proibitive per un calciatore delle qualità di Zaniolo che, se la dirigenza capitolina non dovesse accontentarlo in tempi brevi, si indirizzerebbe ancora di più verso la sponda bianconera del Po lasciando quella giallorossa del Tevere.

