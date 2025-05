Serie A, giudice sportivo: mano pesante su Zaniolo, Lecce, Bologna, Juve, Napoli. Tutti i provvedimenti

Le decisioni dopo la sospensione della gara del "Via del Mare", per lancio di fumogeni e petardi durante il match con il Napoli. Appiedato per un turno anche Leao.

Pubblicato: 06-05-2025 16:48 Condividi