Lecce, la civile protesta per Fiorita a Bergamo costa cara: in arrivo una doppia sanzione

I salentini sono scesi in campo con una maglia tutta bianca, non registrata presso la Lega Calcio, e non si sono presentati alla conferenza stampa post-gara

Il Lecce rischia una doppia sanzione per la protesta andata in scena ieri a Bergamo, nella gara contro l’Atalanta, contro la decisione presa dalla Lega Calcio di non far slittare ulteriormente il match, rinviato lo scorso 25 aprile a causa della morte improvvisa del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita.

Lecce, la maglia con l’attacco alla Lega Calcio

“Nessun valore Nessun colore”: questa la scritta che compariva ieri sulla maglia scelta dal Lecce per affrontare l’Atalanta al Gewiss Stadium. Una forma di protesta civile da parte del club salentino contro la decisione della Lega Calcio di non rinviare ulteriormente il match con la Dea, originariamente in programma lo scorso 25 aprile e poi rinviato per la morte improvvisa del fisioterapista del club giallorosso Graziano Fiorita.

In segno di rispetto per il dipendente defunto e per salvaguardare i propri tesserati dallo choc che la sua scomparsa ha provocato, il Lecce avrebbe preferito giocare la gara durante questa settimana e non dopo appena 48 ore dalla data fissata in origine.

Lecce, la doppia protesta di Bergamo

Il Lecce ha così scelto di scendere in campo a Bergamo con una maglia totalmente bianca, listata a lutto e accompagnata da una scritta che, di fatto, rappresenta una chiara accusa ai vertici della Lega Calcio. Ma il club salentino è andato avanti con la sua protesta anche nel post-gara, imponendo il silenzio stampa ai suoi tesserati e non presentando alcun rappresentante del club o della squadra in conferenza stampa.

Sui suoi profili social, inoltre, il Lecce aveva definito la gara di Bergamo come “la partita “dei valori calpestati“, sottolineando come “In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli”. “Emerge una gerarchia della morte in base al blasone della società colpita, o peggio ancora, in considerazione del ruolo rivestito da chi viene a mancare”, l’accusa del club alla Lega Calcio.

Protesta di Bergamo: cosa rischia il Lecce

Ora però la doppia protesta, espressa in termini estremamente civili dal club del presidente Sticchi Damiani, rischia di costare cara al Lecce. Il club salentino, infatti, potrebbe essere sanzionato con una multa salata per essere sceso in campo con una maglia non ufficiale e non registrata presso la Lega Calcio. A questa ammenda se ne dovrebbe sommare poi un’altra per il silenzio stampa di fine gara.

Lecce, mercoledì i funerali di Fiorita

Domani, intanto, il Lecce allestirà allo stadio di Via del Mare la camera ardente per Fiorita, in modo che tutti i tifosi possano salutarlo. Mercoledì 30 aprile sono in programma i funerali del fisioterapista del club salentino.