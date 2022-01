Juventus, tanti messaggi per Chiesa: dedica speciale di Zaniolo

10-01-2022 17:16

La notizia più brutta per tutti i tifosi di Juventus e nazionale è arrivata: Federico Chiesa ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Una tegola pesantissima per i bianconeri e per la nazionale di Mancini, che dovrà affrontare i playoff Mondiali senza una delle punte di diamante. Anche per la Vecchia Signora questa notizia è un vero dramma, dato che dovrà rinunciare al figlio d’arte per il resto della stagione. In queste ore stanno arrivando tantissimi messaggi di conforto nei confronti dell’attaccante italiano, segno di quanto questo ragazzo sia entrato nel cuore di tutti, compagni e avversari.

Infortunio Chiesa, il comunicato della Juve e il messaggio di Zaniolo

A comunicare la brutta notizia ci ha pensato la Juventus in una nota ufficiale subito dopo la fine delle visite al JMedical: “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

Uno dei primi a dedicare un pensiero a Federico Chiesa è stato Nicolò Zaniolo, che ha pubblicato una foto dei due assieme con la maglia della nazionale accompagnata dalla didascalia “Forza amico mio!”.

Tra l’altro, proprio Zaniolo consce bene la sofferenza di Chiesa, dato che lui stesso ha subito questo tipo di infortunio per ben due volte in carriera. La prima nella stagione 2019/2020, e precisamente nel gennaio 2020 proprio contro la Juventus, il secondo il 7 settembre dello stesso anno.

Infortunio Chiesa, i messaggi dei compagni di squadra

Anche gli stessi compagni di squadra dell’ala bianconera hanno valuto dedicare un messaggio al loro compagno, che per un bel po’ di tempo li sosterrà da casa o dalla tribuna. Il primo è Leonardo Bonucci, che su Instagram ha utilizzato un tono motivazionale, scrivendo: “Ora tutti ti diranno che sono con Te, che tornerai più forte di prima. Io ti dico solo che ora dipende da Te. Hai due strade, una non te la dico neanche, l’altra è già cominciata e prevede un lavoro duro ogni giorno, come dicevamo quest’estate, un cm alla volta per diventare un uomo migliore e un giocatore migliore. Lo sai già dove ti porterà questo percorso. Ti Aspetto”.

Anche il vice capitano della Vecchia Signora Paulo Dybala ha lasciato un messaggio per il proprio partner d’attacco: “So che è un momento molto doloroso, ma io ti mando tanta forza in questo momento @fedexchiesa e non vedo l’ora di rivederti in campo”. Il tutto sotto una foto della Joya e di Chiesa in campo con la maglia della Juve.

Dopo i tanti messaggi ricevuti, anche lo stesso giocatore si fa sentire per esprimere un piccolo ringraziamento verso tutti coloro che lo stanno supportando in questo momento difficile: ” Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto, in campo!”.

Infortunio Chiesa, anche gli avversari gli augurano il meglio

Anche gli avversari diretti in campionato, ovvero Milan, Inter e Napoli, hanno voluto unirsi all’onda di messaggi che ha soverchiato il classe 1997 della Juventus. “In bocca al lupo Federico Chiesa, ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide” ha scritto l’Inter sul suo profilo ufficiale in risposta al tweet con l’aggiornamento sulle condizioni del giocatore.

Molto simili, ma comunque significativi anche i messaggi di Milan e Napoli. I rossoneri hanno pubblicato “Torna presto Federico, ti aspettiamo in campo!”, mentre i partenopei “Forza Federico, ti aspettiamo presto in campo!”.

Segno che nelle difficoltà e nel dolore il calcio riesce ancora una volta a dimostrarsi tutto unito, fornendo una bellissima immagine di vicinanza e umanità.

OMNISPORT