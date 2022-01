Juve, Chiesa operato: come cambia il mercato. I sostituti

10-01-2022 14:12

Il grave infortunio di Federico Chiesa cambia inevitabilmente i piani della Juventus per quanto riguarda il mercato di gennaio. I bianconeri, ancora sotto choc per la tegola subita, stanno valutando in queste ore come muoversi, anche a fronte del momento economico non certo felice.

Juventus, Chiesa ko: Kulusevski e Morata bloccati

Anche prima dell’infortunio dell’ex Fiorentina, uno dei problemi principali della squadra di Allegri era la scarsa incisività in attacco. Senza Chiesa ora il reparto offensivo diventa l’emergenza numero uno, e la prima lacuna da colmare sarà proprio in attacco.

In primis, la dirigenza bianconera bloccherà Kulusevski, dato per partente. L’attaccante svedese, finora fuori dai piani di Massimiliano Allegri e vicino all’addio, sarà il naturale primo sostituto di Chiesa, e dovrà cogliere l’occasione per affermarsi finalmente in bianconero. Stesso discorso per Morata, che difficilmente partirà ora per il Barcellona.

Juventus, i possibili sostituti di Federico Chiesa

I bianconeri dovranno però agire inevitabilmente anche sul mercato, andando a prendere o un esterno offensivo o un attaccante centrale, in grado di vedere la porta con più continuità e di giocare con Morata e Dybala.

Vlahovic è irragiungibile per le cifre richieste dalla Fiorentina, e anche Scamacca è lontano. L’opzione Icardi resta invece sul tavolo, anche se è difficile chiudere entro gennaio.

Juventus: torna nel mirino Dembele

Dall’estero tornano in auge i nomi di Divock Origi in uscita dal Liverpool, e di Anthony Martial del Manchester United. Anche Memphis Depay del Barcellona potrebbe essere rivalutato. Sempre in casa blaugrana, attenzione ad Ousmane Dembele, in uscita a giugno: il giocatore è da sempre un obiettivo della Juve e potrebbe anticipare l’arrivo a Torino.

