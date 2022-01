Juventus, corsara a Roma: la vittoria profuma di rilancio

10-01-2022 11:01

È stato un 4-3 oltremodo pirotecnico quello con cui si è concluso ieri il big match della 21ª giornata tra Roma e Juventus.

Avanti 3-1 al 53’, gli uomini di Mourinho hanno subito un’incredibile rimonta da parte dei bianconeri i quali, in 7 minuti dal 70’ al 77’, hanno ribaltato il match segnando tre reti fulminee per un 4-3 che poi è stato suggellato dal rigore parato da Szczesny all’83’.

Juventus, una vittoria pesante

Finita ancora una volta in svantaggio in maniera prematura, la Juventus (come contro il Napoli) ha trovato dentro di sé l’orgoglio, la determinazione e la forza di volontà per rialzare la china e andare a caccia di tre punti che, ad un certo punto, davvero insperati.

Averli conquistati rovesciando un match delicato come quello contro Roma è la conferma che la Juventus ha carattere, potenziale e mezzi necessari per fare una seconda metà di campionato davvero importante.

A ribadire il peso del successo conquistato all’Olimpico e il valore che questo potrebbe avere per l’annata juventina è stato nel post-gara Mattia De Sciglio.

“C’è tanta felicità per una vittoria importantissima, soprattutto per come è venuta. Nel secondo tempo siamo entrati male, poi abbiamo tirato fuori il carattere, dimostrando che nei momenti di difficoltà viene fuori la squadra, il gruppo. Questa vittoria che ci deve dare una spinta in più per il prosieguo della stagione” ha detto il difensore ex Milan.

Juventus, i cambi decisivi contro la Roma

Inutile girarci attorno. Nel match contro la Roma l’apporto dato da chi è subentrato dalla panchina è stato fondamentale.

Kulusevski (entrato per Chiesa nel primo tempo) ha segnato il gol del 3-3, Morata (subentrato a Kean) ha fornito l’assist del 3-2 a Locatelli, mentre Arthur ha dato qualità e solidità al centrocampo bianconero permettendo al compagno di reparto Locatelli di tentare con più frequenza le incursioni in avanti.

Tutto ciò testimonia come, anche senza andare a cercare troppo lontano, la Juventus (volendo) abbia in casa le armi per far bene e raddrizzare la propria stagione.

Juventus, il rilancio è realtà

Con i tre punti ottenuti nella Capitale, la Juventus ha dato sempre più sostanza alla propria rimonta nei confronti delle posizioni di vertice della Serie A.

Il 4-3 all’Olimpico è stato infatti il settimo risultato consecutivo in campionato ottenuto dai bianconeri, una striscia (iniziata contro la Salernitana e proseguita poi contro Genoa, Venezia, Bologna, Cagliari e Napoli) che ha permesso alla squadra di Allegri di mettersi alle spalle Roma, Lazio e Fiorentina portandosi così a soli 3 punti dal quarto posto dell’Atalanta e dalla zona Champions, un obiettivo che i piemontesi vogliono e possono assolutamente centrare.

“Se c’è qualcuno che non ci crede, può restare a casa” ha affermato a riguardo Szczesny.

“Non si può accettare, anche in una stagione così difficile, di non andare in Champions. Noi siamo la Juve e dobbiamo avere l’ambizione di arrivare sul tetto d’Italia” ha proseguito l’estremo difensore juventino, determinato ora più che mai a trascinare in alto la sua squadra a suon di parate.

