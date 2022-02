Juventus, Vlahovic subito nella lista Champions ma c’è un escluso

02-02-2022 21:30

Dopo lo sfavillante mercato di riparazione di gennaio, la Juventus si appresta alla sfida più difficile di tutte, ovvero quella del campo. Le risposte dalla dirigenza sono arrivate, ora spetta al rettangolo di gioco dire se gli investimenti ripagheranno. Ci si aspetta davvero tantissimo dai nuovi arrivati ma anche dallo stesso Massimiliano Allegri, che ha il difficile compito di non deludere le aspettative di una piazza che si vuole essere sempre al top, abituata benissimo dopo un decennio di dominio. Nella giornata di oggi è stata presentata la nuova lista Champions per la fase a eliminazione diretta, con alcuni cambiamenti importanti.

Juventus, lista Champions: dentro i tre fuori, fuori i ceduti

È ovviamente questa la prima grande novità che si vede leggendo la lista di Massimiliano Allegri. Presenti i due nuovi acquisti Dusan Vlahovic e Denis Zakaria (che può giocare in Champions con due squadre differenti nella stessa stagione dopo la modifica al regolamento di pochi anni fa).

Chi invece lascia la lista UEFA della Juventus sono i tre giocatori che hanno lasciato Torino, ovvero Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur (volati a Londra, direzione Tottenham) e Aaron Ramsey, andato agli scozzesi del Glasgow Rangers.

Per Vlahovic sarà la prima apparizione nella massima competizione europea per club, e avrò parecchio terreno da recuperare nei confronti dell’altro attaccante che a lui viene paragonato, ovvero Erling Haaland, che alla stessa età è ormai un’habituèe della competizione.

Juventus, gli altri in lista Champions: c’è Luca Pellegrini, fuori Kajo Jorge

A differenza di quanto visto nella prima parte di stagione, nella lista UEFA è presente anche il terzino sinistro Luca Pellegrini, inizialmente escluso da Allegri ma che si è guadagnato la presenza a forza di ottime prestazioni in campionato sulla fascia sinistra, dove il titolare Alex Sandro non offre più le garanzie di qualche anno fa.

Chi rimane ancora escluso è il brasiliano Kajo Jorge, che proprio non convince Allegri. L’ex Santos è stato vicinissimo a vestire la maglia del Cagliari nello scambio con Nandez, trattativa che alla fine non si è concretizzata negli ultimi minuti.

Inserito nella lista anche Federico Chiesa, che tuttavia sarà ai box fino alla prossima stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Di seguito ecco la lista completa degli uomini scelti da Allegri:

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Arthur

6. Danilo

7. Vlahovic

9. Morata

10. Dybala

11. Cuadrado

12. Alex Sandro

14. Mckennie

17. Pellegrini

18. Kean

19. Bonucci

20. Bernardeschi

22. Chiesa

23. Pinsoglio

24. Rugani

25. Rabiot

27. Locatelli

28. Zakaria

36. Perin

Champions League, i prossimi impegni della Juventus

Dopo essere arrivata davanti al Chelsea nel Gruppo H dei preliminari di Champions League (15 punti per la Vecchia Signora cinque vittorie e una sconfitta contro i 13 dei campioni in carica dei Blues) la Juventus è attesa dagli Ottavi di finale, in una sfida davvero suggestiva contro il Villarreal di Unai Emery, tecnico specialista delle competizioni UEFA avendo vinto per quattro volte la UEFA Europa League, di cui tre consecutive col Siviglia.

L’andata degli ottavi si svolgerà in casa degli spagnoli, all’Estadio de la Cerámica, il 22 febbraio, mentre il ritorno sarà all‘Alliaz Stadium il 16 marzo. Ricordiamo che i bianconeri hanno il vantaggio di giocare il ritorno in casa grazie al fatto di essere stati testa di serie in fase di sorteggio.

