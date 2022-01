Vlahovic-Juventus, duro attacco dei tifosi della Fiorentina

29-01-2022 17:42

La doppia faccia della medaglia. Da un lato la soddisfazione in casa Juve per aver concluso l’affare Dusan Vlahovic, finalmente in maglia bianconera. Dall’altra la delusione e la rabbia della Fiorentina che ha dovuto dire addio all‘attaccante serbo.

Fiorentina, dopo l’addio di Vlahovic il comunicato della Curva Fiesole

Durissima la reazione della Curva Fiesole del Club che non ha accettato di buon grado l’operazione di mercato. Tutto il “disappunto” è stato espresso attraverso un comunicato stampa dai toni accesi.

“Un altro piccolo uomo senza p***e, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Un’altra proprietà che dopo aver sbandierato l’amore per il popolo Viola, fa quello che hanno fatto i loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori e rivali storici”.

Fiorentina, la Curva Fiesole attacca Commisso dopo la cessione di Vlahovic

Non solo un attacco al calciatore che ha preferito il club con cui proprio non scorre buon sangue. Ma una reazione anche nei confronti di chi ha accettato l’operazione il Presidente Commisso: “Cosa gli hanno raccontato per convincerla a fare una cosa del genere? Lei che al Meyer aveva deciso di non vendere l’altro giocatore di fronte ad un bimbo che glielo chiedeva. Faccia i complimenti a Barone che deve essere stato convincente raccontandole chissà cosa per farle fare un’operazione che si avrà portato soldi, ma che le ha fatto perdere la faccia di fronte ad una città intera e non solo. Come è possibile che lei abbia avallato la decisione di fare affari con chi rappresenta il male assoluto di quel sistema che fino a ieri combatteva? Pensavamo, orgogliosamente, di esserci lasciati alle spalle il periodo nero di plusvalenze e affari con l’innominabile, per poi ripiombarci in un istante. Una città che aveva abbracciato in toto le sue battaglie, e che avrebbe continuato ad abbracciarle anche in futuro, si è sentita abbandonata e tradita. Non sarà una caricatura anonima attaccata probabilmente sulle onde della delusione a potere rappresentare il pensiero di Firenze, a meno che non sia questo ciò che voglio vogliono farle credere”.

Fiorentina, il duro attacco della Curva Fiesole che anche dopo Vlahovic vuole sostenere il club

Nonostante l’addio a uno dei calciatori più di talento del momento i tifosi, sempre tramite il comunicato vogliono garantire sostegno al club e a quei giocatori che sono rimasti in forza alla Fiorentina a differenza di Vlahovic.

“Altre battaglie ci aspettano magari per far rimpiangere a qualcuno di essersene andato di notte come un codardo”.

OMNISPORT