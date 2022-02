La Juventus piomba su Zaniolo: le parole di José Mourinho

04-02-2022 22:08

La Juventus ci ha preso gusto: dopo gli arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, il club bianconero sta delineando le strategie per il mercato estivo, e nella lista acquisti è tornato un vecchio pallino, Nicolò Zaniolo, già cercato a lungo in passato.

Le parole dei giorni scorsi di Tiago Pinto avevano aperto ad un addio del centrocampista della Roma, scatenando un putiferio nella Capitale, ma José Mourinho in conferenza stampa ha voluto chiarire la situazione.

Zaniolo, Mourinho gela la Juventus

​”Le parole di Tiago Pinto sono state assolutamente normali e comprensibili – ha spiegato lo Special One -. È difficile per un direttore sportivo, onesto, sincero e che non vende fumo, poter dire che un giocatore resterà qui al 100% nella prossima stagione. Neanche un calciatore sarebbe felice di sentirselo dire perché vuole essere libero mentalmente per rendere al meglio”.

“Il mio obiettivo, cosi come quello della Roma, è quello di migliorarci sempre. Finchè io resterò qui i giocatori migliori rimarranno, e di conseguenza Zaniolo resterà in giallorosso almeno fino al 2024“, ha promesso il tecnico portoghese, gelando i tifosi della Juventus.

Futuro Zaniolo: dipende dai Friedkin

Mourinho considera Zaniolo centrale nel suo progetto alla Roma, e difficilmente acconsentirà ad una sua partenza, a meno che non arrivi un sostituto di altissimo livello. Molto dipenderà dalla volontà dei proprietari del club, i Friedkin, che dopo aver investito oltre mezzo miliardo di euro da nuovi proprietari potrebbero essere spinti a cedere il giocatore per ottenere una plusvalenza importante, soprattutto se l’obiettivo della qualificazione in Champions non dovesse essere centrato. Lo riporta Sky.

Zaniolo: oltre alla Juventus ci sono le inglesi

La Juventus ha già contattato l’agente di Zaniolo, sondando il terreno e la volontà del giocatore per un possibile trasferimento estivo. Ma i bianconeri non sono l’unico club interessato: in Premier League diverse società l’hanno messo in lista acquisti, tra queste anche il Tottenham, che due anni fa si era presentato con un’offerta da 40 milioni di euro, respinta al mittente dai giallorossi.

