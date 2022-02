Zaniolo, la Juve fa sul serio: cosa succede con Dybala

03-02-2022 09:37

La Juventus sta preparando una strategia per il possibile ingaggio di Nicolò Zaniolo in estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’arrivo del gioiello della Roma è più di un’idea per i bianconeri, che avrebbero già mosso concretamente i primi passi.

Juve: contatto con l’agente di Zaniolo

Gli uomini di mercato della Juventus avrebbero contattato l’entourage del giocatore, sia a dicembre, sia negli ultimi giorni, al termine della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta la rosea, i dirigenti bianconeri avrebbero spiegato all’agente di Zaniolo di avere un piano per portarlo a Torino nella prossima campagna acquisti estiva, e hanno sondato il terreno per conoscere la volontà del giocatore.

Juve-Zaniolo, Allegri ha detto sì

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe già dato il via libera alla trattativa: il romanista piace molto al tecnico toscano, e rientra nell’identikit di giocatore cercato dalla Vecchia Signora, che vuole ringiovanire la rosa e puntare su uno zoccolo duro, preferibilmente italiano. Dopo Federico Chiesa, preso nella scorsa stagione, Zaniolo rappresenterebbe un nuovo tassello della strategia bianconera.

Zaniolo: le strategie e la questione Dybala

L’arrivo di Zaniolo potrebbe essere legato a doppio filo al futuro di Paulo Dybala, ancora nebuloso. Nei prossimi giorni l’attaccante argentino discuterà con il suo agente e la dirigenza torinese il rinnovo del contratto: filtra pessimismo in merito alla trattativa, e in caso di un addio della Joya a giugno le quote di un arrivo del giallorosso aumenterebbero nettamente.

La Roma per Zaniolo chiede 50 milioni di euro, senza contropartite, mentre la Juventus vorrebbe invece mettere sul piatto il cartellino di un giocatore, si fa il nome del centrocampista statunitense Weston McKennie.

