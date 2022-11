Zaniolo: "Mai pensato di non rispondere a una chiamata dell'Italia"

11-11-2022 15:27

L’Italia ai Mondiali in Qatar non ci sarà, ma scenderà in campo la prossima settimana per due gare amichevoli contro Albania e Austria. Tra i convocati non dovrebbe esserci Nicolò Zaniolo, che ha voluto commentare su Instagram le voci sulla sua possibile esclusione: “Mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale”, ha esordito così il giocatore della Roma e dell’Italia.

“Come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e non rispondere a una eventuale chiamata“, il post di Zaniolo. “In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subito a Verona e un ematoma che non mi ha permesso di essere al 100%. Nonostante ciò, ho sempre cercato di stringere i denti e mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni di squadra”.