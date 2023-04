Zapata sprona la 'Dea': "Torniamo in Europa"

Il centravanti colombiano ammette: "Il gol mi manca, ma è importante un punto di riferimento per i compagni".

24-04-2023 23:55

Non è il miglior campionato per Duvan Zapata, che anche stasera, nonostante la buona prova, non ha trovato il gol: “Il gol mi manca, è logico. Prima o poi arriverà, ma ho contribuito a una vittoria importante per la classifica, battagliando con una squadra fisica; la Roma non è una rivale semplice, questa vittoria dà una spinta in classifica. Dobbiamo ritornare in Europa. Serve questo spirito. In testa ho prima di tutto la squadra, devo essere un punto di riferimento per tutti: è un campionato tosto, dove c’è stato qualche problema a segnare, ma sappiamo che non questa Atalanta segna meno rispetto al passato. Siamo una squadra differente”.