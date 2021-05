Zarco: "Deluso per il pomeriggio"

Venerdì a due facce per il centauro della Ducati Johann Zarco, che dopo il secondo posto nelle libere del mattino non si è ripetuto nel pomeriggio, chiudendo decimo al Mugello.

“Sono molto contento della sessione di questa mattina ma un po’ deluso di non essere riuscito ad abbassare i tempi al pomeriggio. La prenderò come una sfida per migliorare domani mattina, devo riuscire a sfruttare al massimo il potenziale della moto perché in questa pista va fortissimo”.

“Se riesco a trovare la chiave di lettura giusta mi aiuterà per tutto il resto della stagione“.

