Zarco: "La Ducati va molto forte qui"

Johann Zarco ha parlato dopo le libere del Gp di Francia, che lo hanno visto primeggiare sul tracciato di Le Mans: “La sfida con Quartararo è molto bella. Al secondo tentativo sono uscito con lui. Ho visto che aveva fatto bel tempo nel primo run, così ho pensato di seguirlo per farmi aiutare. Ma lui non ha voluto… In pista c’è comunque un po’ di lotta”.

“Far bene le prossime due gare per poi giocarmi qualcosa di grande? Sarebbe buono. Questa pista va bene per le Ducati e io posso avere una spinta extra di energia. Il Mugello anche è una pista Ducati e sono curioso, perché lì con la Ducati non ho ancora mai girato. Ho iniziato bene la stagione. Sono quinto ma ci sono pochi punti di differenza. Se non voglio perdere il treno devo fare bene le prossime due-tre gare, ci metto dentro anche Barcellona. Sarebbe bello che la Ducati vinca il titolo piloti quest’anno”.

OMNISPORT | 14-05-2021 17:06