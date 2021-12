Zaytsev torna agli esordi, Civitanova si riscatta

26-12-2021 18:55

Tutto facile per Macerata e Perugia nelle prime due partite del Santo Stefano agonistico della Superlega.

La squadra di Blengini ha travolto per 3-0 Padova, con i parziali di 25-20, 25-17, 25-20 e la felice trovata del tecnico di schierare Zaytsev schiacciatore, ripagata da 10 punti e un ottima prova (Fernandez top scorer con 12 punti). I marchigiani restando così a tre punti, ma anche con una partita giocata in più, dal primo posto della classifica, occupato proprio da Perugia dopo il 3-1 nello scontro diretto dell’ultima giornata.

Gli umbri del tecnico Nikola Grbic hanno invece concesso un set a Cisterna, battuta 3-1 in trasferta in rimonta: parziali di 25-27, 25-19, 25-10, 25-19, che evidenziano come abbiano dominato il match dopo la falsa partenza.

Perugia al comando con 34 punti, Civitanova insegue a -3. E mercoiledì 29 si torna in campo per la 15ª giornata: Perugia a Piacenza, Civitanova ospiterà Verona.

Il 42° derby dell’Adige ha sorriso ai padroni di casa dopo quasi due ore di battaglia, durante le quali la formazione di Lorenzetti aveva dimostrato di aver preparato al meglio l’appuntamento. Verona Volley batte per 3-2 Itas Trentino. Verona Volley: 21 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 6 errori azione, 47% in attacco, 46% (28%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 8 ace, 18 errori in battuta, 9 errori azione, 42% in attacco, 57% (41%) in ricezione.

OMNISPORT