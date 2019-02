Zazzaroni: Ecco perchè Mourinho non tornerà all'Inter

Che Spalletti resti all’Inter anche la prossima stagione pare sempre più improbabile: i nomi che circolano per la panchina nerazzurra sono sempre gli stessi, con Conte e Mourinho in primissima linea ma Ivan Zazzaroni ha già depennato quello del portoghese. Il direttore del Corriere dello sport è esplicito nel suo tweet dove scrive:”Mourinho è a Londra e per il futuro ha 3 opzioni: 1) Real 2) Paris SG 3) Bayern L’ultima squadra che tornerebbe ad allenare è l’Inter, che ama, per non “sporcare” l’eternità del ricordo”.

LE REAZIONI – Altro che prima scelta, l’Inter sarebbe l’ultima per lo Special One. Sul web fioccano i commenti. Delusi e perplessi i tifosi interisti, in molti non danno peso alla soffiata (“Come le disse una volta Mourinho:”ha fatto il suo commento,io ho ascoltato il suo commento e non commento su commento”…ahahah aveva ragione meglio non commentare…”) ma la maggioranza appare rassegnata all’idea di non rivedere Mou all’Inter e c’è chi concorda: “Anche perché se tornando fallisse offuscherebbe il ricordo del triplete”.

TOTO-CLUB – La colpa viene data da altri alla società: “Più che altro perché Suning sono dei pezzenti accattoni. Questo è il problema grave che ha l’inter. Ed è un problema grossissimo purtroppo”. Scatta anche il toto-squadra: “Il #Bayern non sarebbe la scelta più giusta per un allenatore come lui? Considerando che probabilmente non vincerà la Bundesliga e quindi #Mourinho potrà far valere il suo peso?” o anche: “Spero per lui che non finisca in un campionato di terza categoria come quello francese.Real e Bayern credo cerchino profili più vincenti nell immediato” e infine: “Credo che le soluzioni migliori, ad oggi, sarebbero Psg e Bayern. Ha bisogno di vincere subito, deve ritornare a farlo quanto prima”.

SPORTEVAI | 07-02-2019 09:07