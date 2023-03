Zazzaroni: "Roma? Serata peggiore dell'anno"

Il giornalista dà la sua versione sulla serata giallorossa

01-03-2023 09:04

Ivan Zazzaroni ha redatto un editoriale per il Corriere dello Sport sulla scialba prestazione della Roma: “Non è riuscito nulla, dal primo all’ultimo minuto. Tutto il buono mostrato con il Salisburgo l’ha dimenticato nei 90 minuti dello Zini. La difesa, priva dell’insostituibile Smalling, è stata incerta e ordinaria, il centrocampo ha cominciato a dare segni di vita soltanto quando è entrato Matic. E davanti, beh, siamo tornati alla prevalenza del lancio lungo ‘salta-pressione’ e all’attaccante centrale che non la struscia mai”. A mancare è stata soprattutto la qualità. Mourinho, dal canto suo, non ha sbagliato né la formazione né i cambi: “Soltanto serata. La peggiore dell’anno”. Ora l’imperativo è fare risultato con la Juventus: “L’unico modo per uscire da un incubo è restare svegli”, scrive il direttore del giornale romano.