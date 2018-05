Zenga disintegra Tagliavento

L'ex allenatore del Crotone Walter Zenga è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Sportiva: la mancata permanenza in serie A della formazione calabrese è per lui ancora una ferita aperta e le recenti parole di Tagliavento lo hanno innervosito.

“Non ho ancora smaltito la rabbia per la retrocessione. Oggi leggevo l'intervista dell’arbitro, il suo più grosso errore non è stato su Muntari ma contro di noi. Lì non c'era la Var. In Crotone-Cagliari, e non ho nulla contro il Cagliari, il gol che ci ha annullato a partita finita, controllando anche il video è stato cruciale. Non ho nulla contro il Cagliari, ma è stato un errore determinante, ci ha tolto due punti che potevano essere fondamentali. La Var è uno strumento utile, lì ha sbagliato prima il guardalinee e poi soprattutto l'arbitro che va a rivedere e annulla lo stesso” ha raccontato l’ex timoniere della formazione pitagorica.

“Anche a Verona col Chievo ci hanno annullato un gol dubbio: ma lì era a inizio gara, col Cagliari al 93esimo – ha aggiunto Zenga -. Abbiamo fatto di tutto, non potevamo di fare di più per salvarci. Ce la porteremo dietro per tanto tempo purtroppo, l'amarezza non si può smaltire. Crotone merita di stare in Serie A per calore, per affetto e anche per sportività: mi dispiace che la mia presenza abbia accostato questa squadra alla Serie B”.

“Perché non sono rimasto anche in B? Ci sono delle problematiche che non possono essere spiegate in pubblico, e poi dopo una retrocessione è giusto cambiare. Una nuova avventura? Devo trovare la controparte e spero ci sia presto. Lavorare è l'antidoto migliore per smaltire la rabbia. Contatti non ne ho avuti con nessuno, non lo so cosa succederà, l'esonero dalla Sampdoria e quello al Wolverhampton mi hanno dato la forza per cambiare” la conclusione del tecnico milanese.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 18:00