Zermatt/Cervinia: gare inserite nella prossima Coppa del mondo di sci

28-01-2022 13:03

Ci sarà anche una grossa novità nel calendario della prossima Coppa del mondo di sci alpino, ovvero l’inserimento di due discese libere maschili e due femminli a Zermatt/Cervinia, con partenza dalla località svizzera (a 3.700 metri di quota) e arrivo in Italia (a 2.835 metri). Saranno messe subito dopo l’esordio a Soelden.

“Zermatt/Cervinia è una grande aggiunta al calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. L’inclusione delle gare rafforza le discipline della velocità e aggiunge momenti sportivi speciali per atleti e tifosi grazie allo storico tracciato del percorso con partenza in Svizzera e il traguardo in Italia” osserva il presidente della Fis Johan Eliasch.

“Questo evento transnazionale di Coppa del Mondo è una pietra miliare nella storia dello sci alpino. Il fatto che la prima possa avvenire già all’inizio della prossima stagione è una grande sfida che siamo felici di accettare” aggiunge Flavio Roda, presidente Fisi.

