Zidane, addio al veleno: "Non mi hanno supportato"

In una lettera aperta, pubblicata da AS, Zidane ha spiegato i motivi del suo secondo addio al Real Madrid. Dopo i tanti ringraziamenti, anche una frecciata alla dirigenza della società, rea di non averlo supportato a dovere.

“Me ne vado perché sento che la società non mi dà più la fiducia di cui ho bisogno, non mi offre il supporto per costruire qualcosa a medio-lungo termine. Non chiedevo privilegi, ovviamente no, ma un po’ più di memoria”, le sue chiare parole presenti nella lettera. Un addio tutt’altro che indolore. Da capire se il Real Madrid risponderà all’ormai ex tecnico dei blancos.

OMNISPORT | 31-05-2021 09:34