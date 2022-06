Zidane al PSG? Non lo crede Florentino Perez: "Lui vuole la Francia"

16-06-2022 13:57

Zinedine Zidane è sempre stato un uomo concentrato sul Real Madrid e sulla Francia e quindi non accetterebbe il ruolo del Paris Saint-Germain qualora si rendesse disponibile.

Questo è il messaggio del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che ha discusso brevemente del potenziale posto vacante al PSG qualora si rivelasse vera la notizia della partenza di Mauricio Pochettino.

Pochettino ha vinto il titolo della Ligue 1 con il PSG nella stagione 2021-22, il suo primo trofeo da allenatore, ma non è riuscito a fare risultato in Champions League, uscendo agli ottavi di finale contro il Madrid.

La gloria europea rimane l’obiettivo principale della proprietà del PSG, la QSI, e si sa che Pochettino e i giganti della Ligue 1 hanno discusso e concordato di separarsi.

Zidane era emerso come favorito per il posto al PSG prima della nomina di Pochettino, ma ora la preferenza del 49enne resta da valutare.

Molti ritengono che Zidane stia puntando alla Francia nel caso in cui il ruolo di Didier Deschamps nei Bleus si rendesse disponibile dopo la Coppa del Mondo in Qatar alla fine dell’anno.

Zidane ha diretto il Madrid per due volte tra il 2016 e il 2021, vincendo 11 trofei con i Blancos – secondo manager di maggior successo nella storia del club.

Zizou ha anche sollevato la Champions League in tre occasioni come allenatore, con tre successi consecutivi nella principale competizione europea per club tra il 2016 e il 2018.

Ma Perez, parlando al programma El Chiringuito in Spagna, ritiene difficile che il PSG si assicuri i servizi di Zidane.

“Zidane al Paris Saint-Germain? Non lo so, ma è sempre stato un uomo del Real Madrid e della Nazionale francese“, ha detto Perez.

“Questo è quello che so di lui. Ma forse ora si trova in una situazione diversa”.

Anche Christophe Galtier, Julen Lopetegui e Marcelo Gallardo sono tra i favoriti in caso di partenza di Pochettino.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE