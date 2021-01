Ziliani: Mughini vivrebbe sotto i ponti se non tifasse Juve

La vicenda risale al 2013 quando I Giampiero Mughini fu giudicato colpevole di diffamazione nei confronti dell’arbitro Paolo Dondarini e condannato dal tribunale di Bologna ad una multa. Mughini era a processo per aver definito, in una trasmissione televisiva, “una costruzione diabolica da una mente malata” la direzione di gara di Reggina-Juventus del 23 febbraio 2008 (finita 2-1 per i calabresi, con rigore decisivo trasformato al 48′ del st). Una storia che ieri il giornalista-scrittore di fede bianconera (non nuovo ad accuse agli arbitri) ha rievocato intervenendo a Tiki-Taka, il talk show sportivo condotto da Piero Chiambretti.

L’ironia di Ziliani su Mughini

Un episodio che non è sfuggito a Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano lo ha citato su twitter, scrivendo con ironia (e chiaro riferimento a quante multe avrebbe dovuto pagare Mughini tifoso di altri club): “La Juve perse 2-1, lui diede della “mente malata” a Dondarini e ieri, a Tiki Taka, Mughini ha raccontato di aver dovuto risarcire l’arbitro con 22.000 euro. Dal che si deduce che se Mughini non tifasse Juventus, ma una qualsiasi altra squadra, oggi vivrebbe sotto un ponte”.

I tifosi replicano sui social

L’assist viene preso al volo da tanti follower (evidentemente non juventini): ” cmq, a 22k€ a botta riesce trovare posto sotto qualche ponte. Ci vuole un po’ di tempo, ma si può” o anche: “Avrebbe comunque una brillante carriera nel circo” e ancora: “Viva Dondarini“.

