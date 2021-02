Ziliani: Sky sapeva e ha taciuto per favorire la Juve

Chi segue i tweet di Paolo Ziliani sa bene che il bersaglio principale delle sue invettive è la Juventus e tutti coloro che si affannano a incensarla sempre e comunque. Per questa ragione il giornalista de Il Fatto Quotidiano più di una volta ha sottolineato come alcuni giornalisti preferiscano a volte ignorare i temi scottanti che riguardano la Vecchia Signora cambiando discorso, a suo modo di vedere. In quest’ottica va letta l’ultima invettiva di Ziliani che attacca Sky, come spesso gli capita, per colpire come sempre la Juve.

Ziliani contro Sky: traditi dalla Juve

Scrive il giornalista del Fatto: “La sapete l’ultima? Pare che Sky sapesse dell’interrogatorio di Agnelli alla Procura di Perugia da 7 giorni ma abbia tenuto nascosta la notizia per fare un favore (sic) alla Juventus anche in chiave trattativa diritti 2021-24. Ora col sorpasso di DAZN si sentirebbero traditi”.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano reazioni di opposte vedute sui social: “Meritano il fallimento.” o anche: “Se questa cosa fosse vera sarebbe molto grave per il giornalismo” oppure: “Un motivo in più per sperare nei diritti a Dazn e per salutarli per sempre!” e ancora: “Amici amici e poi ti rubano la bici”. C’è però chi osserva_ “Semplice scrive sempre PARE CHE, perché inventa e col PARE CHE pensa di evitare le querele. Non ha certezze perché non sa nulla. E non avendo nulla da fare spara c…su tutto e tutti”.

SPORTEVAI | 16-02-2021 10:07