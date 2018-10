Zlatan Ibrahimovic può tornare in Italia

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare in Italia per indossare di nuovo la maglia del Milan.

Il Corriere della Sera spiega che la società rossonera vorrebbe l'asso svedese, 37 anni proprio oggi, per cercare di approdare in Champions League. Attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy Ibra incassa 18mila euro a settimana, cifra più che abbordabile per le casse del club meneghino. "Siete sempre nel mio cuore, mi mancate", aveva raccontato la punta, dopo avere fatto visita alla squadra di Gattuso, in tournee negli Stati Uniti nello scorso luglio.

A metà settembre Zlatan ha poi segnato a Toronto il gol numero 500 in carriera. Nella partita contro i canadesi, persa dopo un pirotecnico 5-3, l'attaccante dei Galaxy ha realizzato una perla al 43' del primo tempo, quando la sua squadra era già sotto per 3-0: su cross di Dos Santos, ha girato la palla in rete con una spettacolare deviazione volante.

Di recente ha ripercorso la sua gioventù turbolenta nelle strade di Malmoe. "Nel mio quartiere quando hai un po’ di soldi la prima cosa che vuoi è una bella macchina. E io a 18 o 19 anni mi sono comprato una Porsche Turbo. Ci ho speso tutto quello che avevo, mi sono anche fatto prestare del denaro per averla. Un giorno stavo guidando, andavo molto veloce e la polizia mi fece cenno di accostare. E secondo voi mi sono fermato?". La risposta è prevedibile: "No, non mi sono fermato, mi inseguirono finché a un certo punto trovai un tunnel sotto l’autostrada e mi nascosi lì. I poliziotti non se ne accorsero: aspettai che passassero e me ne andai. Non dico che sia stata una cosa giusta o sbagliata da fare, dico solo che a quell’età si va alla ricerca di adrenalina…".

Ibrahimovic in un'altra intervista si è soffermato su vari aspetti della sua carriera: "Parlo 5 lingue: svedese, inglese, jugoslavo, italiano e francese. La migliore per insultare un avversario sul campo è sicuramente l'italiano, perché gli insulti sono molto più forti".

SPORTAL.IT | 03-10-2018 09:05