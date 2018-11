Zoff non ha dubbi su Meret

La super-parata compiuta da Gigio Donnarumma nel finale di Italia-Portogallo ha riacceso i riflettori sul portiere del Milan, che in Nazionale sembra giocare con più tranquillità rispetto a quando è in azione tra i pali rossoneri.

In un gruppo, quello di Mancini, ancora in formazione, in porta sembra esserci abbondanza, se è vero che alle spalle del classe ’99, che ha preso l’eredità di Buffon, ci sono elementi esperti come Salvatore Sirigu, ma anche giovani in rampa di lancio come il cagliaritano Cragno e il napoletano Meret, al momento fermo per infortunio.

Senza dimenticare Mattia Perin, nonostante l’ex genoano stia attualmente facendo panchina alla Juventus. Secondo Dino Zoff, il bianconero non è affatto fuori dal giro azzurro: "Mancini vuole vedere altri che giocano, ma credo che Perin abbia la stessa considerazione dei colleghi” ha detto il campione del mondo 1982 intervistato da 'Soccermagazine'.

Zoff, ex portiere anche del Napoli, si è poi sbilanciato sul futuro di Meret, pronosticandone un impiego da titolare da parte di Ancelotti quando l'ex Spal si sarà messo alle spalle l’infortunio: “Meret è partito con dei problemi, visto che non era disponibile, ma credo che quando ritornerà in condizione giocherà lui”.



SPORTAL.IT | 20-11-2018 12:25