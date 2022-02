Zverev cade in finale, primo titolo per Bublik

06-02-2022 21:48

Epilogo a sorpresa del torneo Atp di Montpellier: il favoritissimo Alexander Zverev, numero tre del mondo, è stato battuto in finale da Aleksandr Bublik, che si è imposto in due set per 6-4 6-3 conquistando il suo primo titolo in carriera.

Il kazako, che da lunedì sarà il numero 31 del mondo, ha sorpreso il tedesco che fino alla finale non ha praticamente incontrato nessuna resistenza, infliggendogli un’altra amarezza dopo la prematura uscita agli ottavi dell’Australian Open. Un inizio di 2022 da dimenticare per lui.

