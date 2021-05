38 anni e quattro mesi: Pepe il più anziano a Euro2020

Tra circa tre settimane prenderanno il via gli Europei. Dopo lo slittamento di un anno causa pandemia di coronavirus, finalmente Euro2020. Una competizione che vedrà diverse big puntare al titolo nelle mani del Portogallo, vista la conquista del 2016. Tra di loro c’era Pepe, pronto all’ennesimo grande torneo.

Il difensore, infatti, sarà il più anziano giocatore a partecipare agli Europei. Tra quelli più avanti con l’età durante le qualificazioni, a 38 anni e un paio di mesi Pepe è quello con la maggiore esperienza, capace di vincere tutto a livello di club e Nazionale.

Champions League, Liga, Europei, Pepe ha vinto più e più volte in carriera e ancora una volta è stato scelto dal ct Fernando Santos grazie alla buona annata con il Porto, ai quarti di Champions e secondo in campionato dietro il redivivo Sporting Lisbona.

Il giocatore più anziano agli Europei poteva essere Emre Belozoglu, centrocampista ex Inter ritiratosi però lo scorso anno dopo gli slittamento della competizione, o Ibrahimovic, quest’ultimo k.o e costretto a dire addio al grande ritorno in Nazionale per un torneo d’elite.

Pepe ha esordito con la maglia del Portogallo nel 2007, prendendo parte a tre Mondiali e tre Europei. Ora giocherà il quarto torneo del Vecchio Continente alla pari dell’amico e compagno di squadra Cristiano Ronaldo: dal 2008 agli Europei anche Rui Patricio e Joao Moutinho.

Per Rui Patricio non ci fu esordio a Euro 2008, a differenza di Moutinho, Pepe e Cristiano Ronaldo: in caso di una o più presenza al torneo imminente, entreranno nella lista dei giocatori in campo per quattro edizioni, alla pari di leggende come Matthaus, Buffon, Del Piero e Schmeichel.

A livello storico l’ungherese Kiraly è stato il più vecchio a giocare gli Europei, a più di quarant’anni nel 2016. In caso di vittoria finale, però, Pepe sarebbe il più anziano a sollevare il trofeo, superando il connazionale Ricardo Carvalho, compagno di spedizione vincente nel 2016.

