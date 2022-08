5-0 nel primo tempo: che inizio di Bundes per il Bayern!

05-08-2022 21:30

Clamoroso al Deutsche Bank Park di Francoforte: l’Eintracht padrone di casa è sotto 5-0 contro il Bayern Monaco dopo soli 45 minuti di gioco!

Si tratta della prima partita della Bundesliga 2022/23 e i Campioni in carica hanno deciso di partire non in quarta, ma – a giudicare dal numero dei gol – addirittura in quinta! Pokerissimo di reti rifilate all’Eintracht nel primo tempo, con ancora il secondo tempo da giocare.

A segno sono andati, nell’ordine: Kimmich, Pavard, Mané, Musiala e Gnabry. Eintracht completamente tramortito dalla corazzata bavarese di Julian Nagelsmann, che avrebbe potuto anche essere comodamente avanti di 7 reti. Colpiti infatti due legni da Musiala e Muller. I campioni di Germania stanno dunque umiliando i campioni uscenti dell’Europa League dinnanzi al loro pubblico.

Due impressioni così a caldo. La prima è che il Bayern ha intenzioni bellicose per il 2022/23 se ai primi di agosto già macina gioco così. La seconda: forse Robert Lewandowski verrà dimenticato più in fretta di quanto si potesse immaginare…

(In aggiornamento)