74 vittorie consecutive: record del mondo per Conegliano

21-11-2021 19:19

Domenica scorsa Conegliano è entrata nella storia, ora siamo direttamente alla leggenda. Schiacciando letteralmente nella partita della nona giornata di Serie A1 femminile la Delta Despar Trentino per 3-0 coi parziali di 25-13 25-11 25-20 le Pantere hanno battuto il record mondiale di vittorie consecutive tra tutte le competizioni arrivando a 74 e staccando di una lunghezza le turche del Vakifbank Istanbul, che erano arrivate a 73 tra il 23 ottobre 2012 e il 22 gennaio 2014.

Un’altra striscia vincente della pallavolo femminile era quella della Teodora Ravenna, 72 successi tra il 15 marzo 1985 e l’8 dicembre 1987, ma le venete l’avevano già battuta vincendo al tie-break a Cuneo una settimana fa. Le Pantere non perdono dal 12 dicembre contro Perugia e da allora hanno vinto uno scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, un Champions League e un Mondiale per club, diventerebbero primatiste in solitaria. E pensare che, se non ci fosse stata la pandemia, il palmares in questo arco di tempo di Paola Egonu e compagne avrebbe potuto essere ancora maggiore. E non è finita…

OMNISPORT