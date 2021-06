A Baku la Ferrari in pole! Leclerc batte Hamilton e Verstappen

Seconda pole position consecutiva e nona in carriera per Charles Leclerc che partirà davanti a tutti nel Gran Premio dell’Azerbaigian sul circuito di Baku, ma stavolta il monegasco della Ferrari fortunatamente non la suggella con un suo errore, che viene invece commesso a meno di un minuto dalla fine della Q3 da Yuki Tsunoda. Il giapponese dell’AlphaTauri finisce contro il muro e per evitarlo l’altro ferrarista Carlos Sainz fa altrettanto: prove interrotte e partenza al palo per Leclerc quindi, come a Montecarlo, dove però non riuscì a partire per aver sbattuto lui alla seconda esse delle Piscine. I battuti sono il britannico della Mercedes sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, secondo a 232 millesimi, e l’olandese della Red Bull leader del mondiale Max Verstappen, terzo a 345.

Nella Q1 il miglior tempo è di un improvvisamente redivivo Hamilton, ma soprattutto la sessione viene interrotta per almeno un quarto d’ora in due riprese per due botti contro il muro di Lance Stroll con la Aston Martin e Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo, ovviamente il canadese e l’italiano non si qualificano per la Q2 dalla quale rimangono fuori anche la Williams del canadese Nicholas Latifi e le Haas del tedesco Mick Schumacher e del russo Nikita Mazepin. Nella Q2 il copione si ripete, nel senso che a muro ci finisce l’australiano Daniel Ricciardo con la McLaren, la sessione stavolta non riparte nemmeno e viene interrotta con le Red Bull di Verstappen e Perez davanti a Hamilton, eliminate, oltre a Ricciardo, la seconda Aston Martin, quella del tedesco Sebastian Vettel, l’Alpine del francese Esteban Ocon, l’Alfa Romeo del finlandese Kimi Raikkonen e la Williams del britannico George Russell.

Infine, il patatrac della Q3 dopo il giro veloce di Leclerc, di fianco al quale in prima fila ci sarà quindi Hamilton. In seconda Verstappen e il francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly, in terza Sainz e il britannico della McLaren Lando Norris, che però è sotto investigazione per non aver rispettato la bandiera rossa dopo la Q1, in quarta Sergio Perez con la seconda Red Bull e Tsunoda, in quinta lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso e il secondo pilota Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas. Di seguito la classifica completa con, per ogni pilota, il tempo ottenuto in ciascuna delle sessioni di qualifica.

1. Charles Leclerc FERRARI 1’42″241 1’41″659 1’41″218

2. Lewis Hamilton MERCEDES 1’41″545 1’41″634 1’41″450

3. Max Verstappen RED BULL-HONDA 1’41″760 1’41″625 1’41″563

4. Pierre Gasly ALPHATAURI-HONDA 1’42″288 1’41″932 1’41″565

5. Carlos Sainz FERRARI 1’42″121 1’41″740 1’41″576

6. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES 1’42″167 1’41″813 1’41″747

7. Sergio Perez RED BULL-HONDA 1’41″968 1’41″630 1’41″917

8. Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1’42″521 1’41″654 1’42″211

9. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT 1’42″934 1’42″195 1’42″327

10. Valtteri Bottas MERCEDES 1’42″701 1’42″106 1’42″659

11. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES 1’42″460 1’42″224

12. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT 1’42″426 1’42″273

13. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES 1’42″304 1’42″558

14. Kimi Raikkonen ALFA ROMEO-FERRARI 1’42″923 1’42″587

15. George Russell WILLIAMS-MERCEDES 1’42″728 1’42″758

16. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES 1’43″128

17. Mick Schumacher HAAS-FERRARI 1’44″158

18. Nikita Mazepin HAAS-FERRARI 1’44″238

19. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES senza tempo

20. Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO-FERRARI senza tempo

2021-06