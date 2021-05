F1, GP Monaco: la Ferrari di Charles Leclerc non gareggia

La Ferrari di Charles Leclerc non prenderà parte al Gran Premio di Monaco sul circuito di Montecarlo dove ieri aveva conquistato la pole position per poi andare a sbattere alla esse delle piscine. Oggi la Rossa si è ammutolita durante il giro di formazione della griglia di partenza, sembra per un problema al semiasse sinistro.

Erano quattro anni che la Ferrari non conquistava una pole nel Principato, con Kimi Raikkonen, e questa avrebbe dovuta essere l’undicesima con una vettura di Maranello davanti a tutti, e invece l’errore commesso ieri da Leclerc si rivelato devastante.

OMNISPORT | 23-05-2021 14:50