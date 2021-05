F1, GP Monaco: la Ferrari in pole con Leclerc, ma è polemica

Incredibile a Montecarlo: Charles Leclerc ottiene una straordinaria pole position col la sua Ferrari, ma non mancheranno le polemiche. A pochi secondi dalla fine il padrone di casa va a sbattere e la bandiera rossa interrompe le qualifiche. Secondo Verstappen, 3° Bottas. Bravo Sainz, 4°, mentre Lewis Hamilton è solo 7°.

Nel Q1 il più veloce è Valtteri Bottas, con il compagno Lewis Hamilton 7° ancora nascosto. Bene le Ferrari: 2° Leclerc e 5° Sainz. Eliminato a sorpresa Fernando Alonso, 17esimo al traguardo, mentre si salva il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel. Eliminati anche Tsunoda, Latifi e Mazepin. Partirà ultimo Mick Schumacher, che non ha preso parte alle qualifiche a causa dei danni accusati dalla sua vettura (Haas) per un incidente nel corso della FP3.

Nel Q2 Leclerc batte Verstappen e Bottas arrivando 1°, con l’altro ferrarista Carlos Sainz 4°. Ancora in sordina Lewis Hamilton, ancora 7°. Bravissimo Antonio Giovinazzi, che si qualifica al Q3 arrivando 10°. Eliminati dalla sessione Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen e Russell.

Nel Q3, Leclerc si prende la pole position a poco più di 7 minuti dalla fine. Lewis Hamilton soffre nel terzo settore e non riesce a essere competitivo. A 3 minuti dalla fine Vertappen è 2° e Bottas 3°. Quarto Sainz con l’altra Ferrari. Nessuno si migliora fino a pochi secondi dalla fine. Colpo di scena a 30 secondi dal termine: Charles Leclerc va a sbattere e con la bandiera rossa la Q3 termina in anticipo. Il monegasco ottiene così la pole position in casa.

RISULTATI QUALIFICHE

1 Charles Leclerc Ferrari 1:10.346

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.230

3 Valtteri Bottas Mercedes +0.255

4 Carlos Sainz Ferrari +0.265 5

5 Lando Norris McLaren +0.274

6 Pierre Gasly AlphaTauri +0.554

7 Lewis Hamilton Mercedes +0.749

8 Sebastian Vettel Aston Martin +1.073

9 Sergio Perez Red Bull Racing +1.227

10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +1.433

11 Esteban Ocon Alpine

12 Daniel Ricciardo McLaren

13 Lance Stroll Aston Martin

14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing

15 George Russell Williams

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri

17 Fernando Alonso Alpine

18 Nicholas Latifi Williams

19 Nikita Mazepin Haas F1

20 Mick Schumacher Haas F1 Team

OMNISPORT | 22-05-2021 16:07