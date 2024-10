A Beppe Signori e vedova Paolo Rossi il premio Pietralcina: brividi per coincidenze date Padre Pio e Pablito

Federica Cappelletti, moglie dell'eroe di Italia '82, emozionata per la serata, i post toccanti sui social e la commozione dell'ex Lazio

Su quel palco di Pietrelcina, in occasione del 23esimo Premio Internazionale Padre Pio, c’è stato spiritualmente anche il compianto Paolo Rossi, da sempre un vero cristiano, umile e mite di cuore. Immancabile l’omaggio al Campione del Mondo dell’ ’82 che da sempre ha legato la sua vita alla fede. Dalle partite all’oratorio di Santa Lucia, a Prato, alla Nazionale: la vedova dell’ex attaccante della Juventus, Federica Cappelletti, è stata coinvolta nella celebrazione dell’evento che ha gratificato anche figure meno note per il loro impegno nel sociale e nella carità. Sempre per il mondo sportivo è stato riconosciuto il merito anche all’ex attaccante della Lazio, Beppe Signori. Le motivazioni dei premi.

Omaggio a Paolo Rossi, premiata Federica Cappelletti

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha ricordato con emozione il campione scomparso, sottolineando il suo contributo al calcio e alla beneficenza. Ha ricevuto il premio per il suo impegno nel promuovere i valori positivi e sostenere giovani talenti.

Sui social, Federica Cappelletti ha ringraziato tutta l’organizzazione: “È stata una emozione pura, un onore rappresentare i valori di Paolo e del calcio femminile nella casa di Padre Pio. Pietrelcina è un luogo di pace, di serenità, di amore. Un luogo dove il tempo si è fermato e i ritmi sono lenti. Bello esserci venuta. È un Premio che porterò nel cuore”.

Federica Cappelletti, madrina del Premio Padre Pio

La vedova dell’ex Campione Paolo Rossi ha poi aggiunto: “Con Simona Rolandi, in un posto incantevole e magico che ha dato in natali a Padre Pio. Tanti i nomi che nelle 23 edizioni hanno ricevuto il premio. E non è un caso che fossi qui come madrina e premiata: 23 sono gli anni del premio e il 23 (settembre), in due annate diverse ma lo stesso giorno, nasceva Paolo e moriva Francesco Forgione per tutti Padre o San Pio”.

E infine: “Brividi… (ringrazio di cuore tutti, un grazie particolare al direttore del Premio Gianni Mozzillo che mi ha accolta con grande affetto e a Gianfranco Mileto che ha fatto da collante). Ho incontrato persone belle, con la pace nel cuore e nelle intenzioni”.

Beppe Signori tra i premiati del Premio Padre Pio

Anche l’ex calciatore Beppe Signori è stato premiato per la sua carriera e per i suoi valori cristiani, dimostrando semplicità e gratitudine per i talenti ricevuti, mantenendo la fedeltà alla maglia e ai principi di vita.

L’ex attaccante della Lazio ha poi ringraziato tutti anche sui social: “Sono profondamente onorato di aver ricevuto il premio internazionale Padre Pio. Grazie ancora per questo prestigioso riconoscimento.”