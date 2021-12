A De Laurentiis non piace la pizza napoletana: scoppia il finimondo

16-12-2021 09:51

Aveva già espresso il concetto alcuni anni fa, a marzo del 2016 – “la pizza napoletana non mi piace ma farò un documentario per difenderla” – e ha ribadito la sua convinzione. Ad Aurelio De Laurentiis la pizza napoletana, amata e apprezzata in tutto il mondo e i cui metodi di lavorazione e preparazione sono diventati patrimonio immateriale dell’umanità, semplicemente non piace. Questione di gusti. Lo ha sottolineato nel corso di un’intervista a La Repubblica in cui non ha parlato di calcio, ma di cibo.

De Laurentiis su cibo e quartieri di Napoli

Ecco alcuni stralci dell’intervista a De Laurentiis: “Io mangio la pizza solo quando non è indigesta. E allora lo chiedo a te: come si può mangiare una pizza che viene cotta – e spesso bruciata – in un minuto in un forno a legna, legna di cui spesso e volentieri si sa poco o niente?”. Niente birra per accompagnarla: “Basta co’ ‘sto Champagne, neanche la birra va bene. Io la mangio solo col vino rosso”. Quindi un altro affondo: “Sono molto arrabbiato con quelle famiglie della borghesia napoletana che si sono inventati il basso profilo. Una cosa pazzesca. Anziché godersi i Quartieri Spagnoli o certi angoli del Vomero, vogliono andare tutti a Posillipo. E persino chi potrebbe goderne, rifiuta la Grande Bellezza“.

Pizza, napoletani delusi da De Laurentiis

Non ha parlato di calcio, eppure molti tifosi del Napoli hanno subito commentato le esternazioni presidenziali. Da parte di Paolo ironie sull’intera intervista: “Le inchieste, quelle importanti”. Michele gli dà ragione a metà: “Sui Quartieri Spagnoli ha ragione da vendere. Sulla pizza a lui come a tanti che non sono napoletani preferiscono il biscotto croccante alla nostra pizza tradizionale…e sbagliano di grosso”. Tobia è imbufalito: “Quando fai il barbecue sai che contengono le carbonelle? La pizza napoletana è un piatto genuino stimato e invidiato da tutto il mondo”. Anche Filippo bacchetta il patron: “Aurelio lascia stare il vino. Dovresti avere tu un profilo basso invece di scantonare come al solito”. Mentre Marisa torna sul rettangolo verde: “Noi tifosi siamo arrabbiati con lui per le scelte che fa riguardo al Napoli“.

